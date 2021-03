Todo lo que necesitas saber sobre los Goya 2021

Más información Los nominados a los Goya 2021 asistirán a la gala de entrega de forma telemática

'Adú' de Salvador Calvo con 13 nominaciones y 'Las niñas' de Pilar Palomero con 9, son las películas con mayor número de nominaciones en la 35 edición de los Goya que se celebrará este sábado en un formato híbrido con Málaga como sede presencial, 166 nominados conectados desde sus casas y mensajes de apoyo de grandes estrellas de Hollywood.

Es el mayor reto de organización en la historia de estos premios, dependientes de las conexiones telemáticas y de la aplicación estricta del protocolo sanitario anticovid a todos los participantes presenciales que acompañarán a los presentadores, María Casado y Antonio Banderas, sobre el escenario del Teatro Soho de Málaga.

Para compensar la ausencia física de nominados, Banderas ha tirado de agenda y finalmente el resultado será una de las galas más estelares e internacionales de todas las que se han celebrado hasta la fecha. Presentando a los nominados y desvelando los ganadores estarán Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Paz Vega, Belén Cuesta, Antonio de la Torre, María Barranco, Najwa Nimri, Leonardo Sbaraglia, Carlos Areces, Julián López, Adrián Lastra, Hiba Abouk, Marta Etura, Maggie Civantos, Marisa Paredes y un largo etcétera.

Pero además, decenas de estrellas de Hollywood enviarán mensajes de apoyo al cine español: Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Charlize Theron, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Salma Hayek, Sylvester Stallone, Benicio del Toro, Emma Thompson, Ricardo Darín o Laura Dern. En lo que se refiere a premios, 'Las niñas' y 'Adú' son las que tienen más posibilidades, tanto por número de candidaturas como por el hecho de que figuran en las principales categorías, incluida la de mejor película.

El filme de Pilar Palomero, una opera prima sobre el despertar de la inocencia ambientada en la Zaragoza de 1992, es la gran favorita a juzgar por la pretemporada, ya que ha ganado tanto el premio Forqué que conceden los productores como el Feroz de la prensa cinematográfica. Pero no hay que perder de vista a Icíar Bollaín con 'La boda de Rosa', una historia de liberación femenina protagonizada por Candela Peña, y a las otros dos aspirantes: 'Ane' de otro debutante, David Pérez Sañudo, y la comedia 'Sentimental' de Cesc Gay. Este año es la primera vez que se alcanza la paridad en nominaciones tanto en dirección (con Bollaín e Isabel Coixet como candidatas) como en dirección novel (Palomero y Nuria Giménez con "My mexican bretzel").

Y se ha notado también un aumento de la presencia femenina en otras categorías técnicas en las que suelen estar subrepresentadas como banda sonora, fotografía, sonido o efectos especiales, un crecimiento que llega tras la adopción de medidas para favorecerlo por parte del Gobierno a la hora de conceder subvenciones. En las categorías de interpretación masculina protagonista los favoritos son Mario Casas, con su primera nominación por 'No matarás' y el siempre brillante Javier Cámara, en su octava nominación, esta vez por "Sentimental". En cuanto a ellas, la principal disputa está entre Candela Peña ('La boda de Rosa') y Patricia López Arnaiz ("Ane"), que ha ganado tanto el Forqué como el Feroz. Y entre las caras nuevas, llamará especialmente la atención Milena Smit, nominada por "No matarás" y que en breve comenzará a rodar con Almodóvar. Este año destacan además dos categorías por encima de lo habitual.

Una es la de mejor película iberoamericana, con nada menos que tres películas preseleccionadas a los Óscar: 'La llorona' del guatemalteco Jayro Bustamante, 'Ya no estoy aquí' del mexicano Fernando Frías y 'El agente topo' de la chilena Maite Alberdi. La cuarta candidata es colombiana aunque dirigida y protagonizada por los españoles Fernando Trueba y Javier Cámara respectivamente. Se trata de 'El olvido que seremos', adaptación de la novela de Héctor Abad Faciolince.

La otra categoría que brilla con especial intensidad este año es la del documental con cuatro películas que están entre lo mejor del año: 'My mexican bretzel' de Nuria Giménez, 'El año del descubrimiento' de Luis López Carrasco, 'Anatomía de un dandy' de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y 'Cartas mojadas' de Paula Palacios. La gran homenajeada de la noche será Ángela Molina, Goya de Honor 2021, y el cineasta valenciano Luis García Berlanga, cuyo centenario será celebrado con un número musical protagonizado por la cantante Diana Navarro y el humorista Carlos Latre. Vanesa Martín, Aitana o la argentina Nathy Peluso también actuarán en la gala.

Lista completa de nominados a los Goya 2021

Mejor Película

Adú

Ane

La boda de rosa

Las niñas

Sentimental

Mejor Dirección

Salvador Calvo (Adú)

Juanma Bajo Uloa (Baby)

Iciar Bollain (La boda de rosa)

Isabel Coixet (Nieva en Benidorm)

Mejor Actriz Protagonista

Amaia Aberasturi (Akelarre)

Patricia López Arnaiz (Ane)

Kiti Mánver(El inconveniente)

Candela Peña (La boda de Rosa)

Mejor Actor Protagonista

Mario Casas por No matarás

Javier Cámara por Sentimental

Ernesto Alterio por Un mundo normal

David Verdaguer por Uno para todos

Mejor Actor de Reparto

Álvaro Cervantes por Adú

Sergi López por La boda de Rosa

Juan Diego Botto por Los europeos

Alberto San Juan por Sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Juana Acosta por El inconveniente

Verónica Echegui por Explota, Explota

Nathalie Poza por La boda de Rosa

Natalia de Molina por Las niñas

Mejor Guión Original

Alejandro Hernández por Adú

Claro García y Javier Fesser por Historias lamentables

Alicia Luna e Iciar Bollain por La boda de Rosa

Pilar Palomero por Las niñas

Mejor Guión Adaptado

David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido por Ane

Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo por Los europeos

David Galán Galindo y Fernando Navarro por Orígenes secretos

Cesc Gay por Sentimental

Mejor Dirección Novel

David Pérez Sañudo por Ane

Bernabé Rico por El inconveniente

Pilar Palomero por Las niñas

Nuria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel

Mejor Actriz Revelación

Jone Laspiur por Ane

Paula Usero por La boda de Rosa

Milena Smith por No matarás

Griselda Siciliani por Sentimental

Mejor Actor Revelación

Adam Nourou por Adú

Chema del Barco por El plan

Janick por Historias lamentables

Fernando Valdivielso por No matarás

Mejor Dirección de Fotografía

Adú

Akelarre

Black Beach

Las niñas

Mejor Dirección de Producción

Adú

Akelarre

Black Beach

Nieva en Benidorm

Mejor Montaje

Adú

Black Beach

El año del descubrimiento

Las niñas

Mejor Sonido

Adú

Akelarre

Black Beach

El plan

Mejor Dirección Artística

Adú

Akelarre

Black Beach

Las niñas

Mejor Música Original

Adú

Akelarre

Baby

El verano que vivimos

Mejor Canción Original

Adú

El verano que vivimos

La boda de rosa

Las niñas

Mejor Película de Animación

La gallina Turuleca

Mejor Diseño de Vestuario

Akelarre

Explota, explota

Las niñas

Los europeos

Mejor Maquillaje y Peluquería

Adú

Akelarre

Explota, explota

Orígenes secretos

Mejores Efectos Especiales

Adú

Akelarre

Black Beach

Historias lamentables

Mejor Cortometraje de Ficción

6 de decembro

A la cara

Beef

Gastos incluidos

Lo efímero

Mejor Cortometraje Documental

Biografía del cadáver de una mujer

Paraíso en llamas

Paraíso

Solo son peces

Mejor Película Documental

Anatomía de un dandy

Cartas mojadas

El año del descubrimiento

My Mexican Bretzel

Mejor Película Europea

Corpus Christi

El oficial y el espía

El padre

Falling

Mejor Cortometraje de Animación

Blue &Malone

Casos imposibles

Homeless Home

Metamorphosis

Vuela

Mejor Película Iberoamericana

El agente topo (Chile)

El olvido que seremos (Colombia)

La llorona (Guatemala)

Ya no estoy aquí (México)