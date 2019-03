Las lentejuelas y el terciopelo, dos tendencias para Nochevieja que te proponen las mejor vestidas de la semana

Rita Ora inaugura el ranking de las mejor vestidas de la semana con un look 'total black'. Un sencillo diseño de terciopelo al que aportó glamour con unos precios maxi pendientes.

Kristen Stewart tiene su hueco esta semana por ser fiel a su estilo grunge. La actriz ha paseado esta semana un outfit repleto de tendencia, y es que si todavía no sabes qué pedirte para Reyes,la actriz de Crepúsculo tiene la clave: las Adidas Campus serán un 'must have' la próxima temporada. ¡No te quedes sin ellas!

Emma Roberts llega al puesto número 7 con un outfit perfecto para el día a día: jersey de canalé en crudo, unos jeans acampanados y unas manoletinas en plata. Un look sencillo pero con el que acertarás seguro.

Jennifer Lawrence repite una semana más, en esta ocasión la actriz tiene su hueco por lucir un diseño tan cool. Un vestido que parece haber convertido el clásico chaqué en un diseño de lo más femenino. ¡Espectacular!

El ecuador del ranking es para el 'street style' de Elle Fanning. La actriz, siempre tan chic, ha lucido esta semana un outfit compuesto por pitillos tobilleros, camiseta básica de cuello vuelto y un precioso abrigo con una caída que enamora. Los mocasines de Chanel y el bolso en azul cuarzo dan el toque trendy al look.

El puesto número 4 es para Cara Delevingne. Impresionante el diseño en negro con brocados en el escote y en la falda, además de un total acierto combinar este vestido con las sandalias que más triunfan este momento entre las celebrities. Los labios en rojo le aportan color al outfit. ¡Perfecta!

El bronce es para Adriana Abenia, y es que no podíamos terminar la semana sin alabar el atrevimiento de la presentadora eligiendo su vestido de novia. Un look formado por falda de tul en crudo y chupa de cuero. Un vestido que no todas se atreverían a lucir, y es que para casarse así hay que tener mucha personalidad y estilo.

La plata es para Katherine MacNamara. La actriz de 'Cazadores de Sombras' tiene un puesto en el top de la lista por este 'style'. Falda de cuero acolchada y con volantes, camiseta negra de encaje con manga farol y tacones de charol estilo Mary Jane. ¡Muy cool!

El oro de la semana es para un siempre impresionante Ariadne Artiles. Y es que además de estar espectacular, la modelo no podía haber elegido un diseño mejor para acudir a una fiesta privada del champagne Don Perignon. Un vestido de Zuhair Murad repleto de lentejuelas y transparencias con el que presumió de figura, eso sí dejando ver solo lo justito.

Y el fashion crime de la semana lo ha cometido la hija de Demie Moore y Bruce Willis, Rummer. Sudadera que parece de pijama, pantalones muy, muy pasados de moda además de sucios y chancletas de goma. Lo que más nos sorprende es que sus pies vayan al fresco pero se tape la cabeza con un gorro de lana. ¡Un fashion crime sin sentido!