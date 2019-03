Aunque ella ya ha confesado en varias ocasiones que no le gusta que la consideren una it girl o una influencer, no hay duda de que Paula Echevarría arrasa con cada look.

Durante su visita a 'El Hormiguero', ya como invitada platino, la actriz ha confesado cuál es una de las tendencias imprescindibles este otoño. ¡Seguro que próximamente la veremos lucirla!