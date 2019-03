La ingeniosa respuesta de Blake Lively a quien ha criticado su look

Blake Lively es conocida por su buen sentido el humor desde que en numerosas ocasiones protagonizara junto a su marido y actor, Ryan Reynolds, divertidos episodios virales en los que ella presumía días tras día de su inteligencia y buen carácter.

Una cualidad que parece que también ha mostrado el mismo fin de semana en que cumplía 31 años. Porque después de que compartió una foto de su conjunto de cuadros multicolor de Ronald Mouret que utilizó para promocionar su nuevo proyecto 'Un Pequeño Favor', parece que la artista ha recibido un 'desagradable' comentario por parte de un hater al que ella ha respondido muy hábilmente.

La instantánea que premusía a través de las redes llevaba el título de: "¿Alguien quiere ir de picnic? Yo llevaré el mantel". Una pregunta que ha tenido respuesta por parte de un hater que le aconsejaba despedir a la estilista que tenía. Sin embargo, lejos de enfadarse o borrar el mensaje, Blake ha aprovechado la ocasión para sacar su relucir su humor y le confesó que ella es su propia estilista: "@gabeluna Gracias por sus consejos, Sr. Por desgracia he tratado de despedir en muchas ocasiones a @blakelively. Pero ella sigue regresando. No me dejará sola".