La francesa Iris Mittenaere se corona como Miss Universo

Iris Mittenaere, con 24 años de edad y 173 centímetros de altura, estudiante de medicina dental y modelo de Lille, se ha convertido en la segunda francesa en ganar el título, más de seis décadas después de que su compatriota Christiane Martel lo lograra en 1953.

"No me lo creo, ha sido una gran sorpresa", declaró Mittenaere en la rueda de prensa posterior al evento, donde aseguró que ni siquiera esperaba pasar a la ronda final. La francesa dijo que se siente "muy orgullosa de llevar esta corona a Europa", ya que el viejo continente no había tenido una Miss Universo desde la noruega Mona Grudt en 1990.

La gala, conducida por el presentador estadounidense Steve Harvey con la asistencia de la modelo Ashley Graham en el pabellón Mall Of Asia Arena de Pasay de Manila, comenzó con la elección de las trece semifinalistas de un total de 86 aspirantes de todo el mundo. Tras la primera criba tuvieron lugar desfiles en trajes de baño y vestidos de noche, mientras el número de candidatas se reducía a nueve, seis y finalmente tres después de que las misses fueran sometidas a las preguntas de los seis miembros del jurado.

La representante de Haití, Raquel Pélissier, y la colombiana Andrea Tovar | Gtres

Después de anunciarse que la representante colombiana Andrea Tovar quedaba en tercer lugar, la francesa y su competidora haitiana (8 centímetros más alta) se situaron frente a frente durante breves momentos de tensión hasta que Harvey pronunció el nombre de la ganadora. Esta belleza de pelo castaño, que destacó por su elegancia sobre la pasarela, acudió al certamen como Miss Francia 2015, título que ganó en representación de la región Norte-Paso de Calais. La Miss Universo de la 65 edición del certamen aseguró que aprovechará su reinado de un año para viajar por el mundo y realizar acciones de caridad con el objetivo de promocionar la "educación para todos los niños y en especial para las mujeres jóvenes".