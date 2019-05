El comentado y muy ajustado vestido mini de Edurne en 'El Hormiguero'

Edurne acudió el miércoles a 'El Hormiguero' para presentar su último tema, 'Demasiado tarde', el cual interpreta junto a Carlos Baute, y el estilismo que escogió para el programa no dejó indiferente a nadie.

La cantante lució un vestido de lo más original con un estampado que recordaba a la estructura del famoso juego 'Minecraft' y causó verdadero furor en las redes sociales, concretamente en Twitter.

"Me encanta el vestido que lleva Edurne", "Me chifla el vestido, es muy original" o "¿Me regaláis el vestido que lleva Edurne?", son solo algunos de los comentarios que podían leerse en la plataforma, aunque no todos fueron positivos. "Eres muy guapa, pero siento decirte que el vestido que llevas le hace daño a mis ojos…", tuiteaba una usuaria.

La prenda es de la firma italiana Moschino y puede conseguirse en Internet por 552 euros.