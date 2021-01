Dulceida enseña cómo ha quedado su cara tras ponerse bótox: "Yo lo que me hago lo digo"

Dulceida no tiene reparos a la hora de compartir muchos detalles de su vida en sus redes sociales, aunque se trate de un retoque estético. En esta ocasión la influencer se ha sincerado sobre lo último que se ha hecho y ha mostrado el resultado.

Así ha revelado que hace un año y medio se eliminó las ojeras: "Estoy encantada". Algo por lo que acude a revisiones y, aprovechando la última, se ha puesto bótox: "Ya sabéis que yo lo digo", y ha mostrado el resultado, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Además ha confesado otros retoques a los que no se ha sometido pese a lo que algunos piensen: "Ni pómulos, ni labios, ni nada de nada. Ya sabéis que yo lo que me hago lo digo. También creo que las mujeres, cuando nos hacemos mayores, sabemos sacarnos más partido y yo me ve mucho mejor ahora".

Dulceida defiende el que cada uno se haga lo que quiera: "Siempre que lo hagan en un buen doctor y que sea por ellos mismos, no por querer parecerse a alguien".

