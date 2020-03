Durante la cuarentena establecida por el gobierno tras decretar estado de alarma por el coronavirus, son muchos los influencers que han decidido utilizar sus redes para compartir mucho más contenido con sus seguidores y así hacerles el encierro en sus casas un poco más llevadero.

Dulceida, Aida Domenech, sorprendía a sus millones de followers compartiendo con todos ellos una imagen donde intenta recrear la difícil postura que hace semanas realizó Cristina Pedroche en la cama: hacer el pino desnuda.

"Hace unas semanas vi una foto que subió @cristipedroche y hoy que he tenido tiempo, la he querido copiar. Me tienes que enseñar Cristina porque casi me parto el cuello", escribe la famosa influencer junto a la foto que te mostramos en el vídeo.

Y aunque ella cree que no le ha quedado también como a la presentadora, han sido muchos los que han alabado su intento. Hasta Anabel Pantoja comentaba esta publicación: "Brutal brutal brutal", escribe la sobrina de Isabel Pantoja.

¿Te atreves tú también?

