Cristina Pedroche y Kourtney Kardashian son la misma persona

Kourtney Kardashian y Cristina Pedroche son dos almas gemelas, y así mismo lo han reconocido los seguidores de la presentadora gracias a la publicación del cartel de una edición de 'Keeping Up With The Kardashians'. Fueron los espectadores españoles quienes detectaron este parecido más que razonable.

Hasta Cris ha reconocido su increíble parecido. Ha sido a través de Instagram donde hemos podido ver las fotos que lo demuestran. Sus entrenamientos y duras sesiones de gimnasio, sus looks o sus campañas publicitarias son cosas que tienen en común, pero sus posados y su físico se asemejan y mucho.

Solo ellas podrían atreverse con esas transparencias o las botas al más puro estilo mosquetero. Ahora, Cristina y Kim vuelven a coincidir con sus looks playeros apostando por el crochet. Parece que no es sólo el físico lo que tienen en común estas dos celebrities.