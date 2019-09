Cristina Pedroche compartió hace unos días en su Instagram que había acudido al cine para ver la nueva película de Santiago Segura: 'Padre no hay más que uno'.

En la imagen la colaboradora de Zapeando aparece lista para ver la peli justo antes de entrar en la sala: "El cine sin palomitas no es cine, y yo sin que me las coma antes de entrar no sería yo".

Pero en lo que más se fijaron sus seguidoras fue en el vestido que llevaba y que han agotado en tan sólo unas horas, según informa el portal Mujer Hoy. Se trata de un modelito de la firma Caprice que tiene un precio de 39,30 euros y que ya no está disponible en negro, pero sí en marrón.

Seguro que te interesa...

Cristina Pedroche enseña cuál es su sujetador 'push up' perfecto