Cristiano Ronaldo está aprovechando la cuarentena para experimentar nuevos looks. Si hace unas semanas se ponía en manos de su pareja, Georgina Rodríguez, que ejerció de su peluquera particular en casa durante el confinamiento, ahora el futbolista ha compartido una foto entrenando con otro estilismo.

Encima de su cabeza parece llevar una coleta alta o bien se ha dejado esa parte más larga, algo que ya venía demostrando desde principios de año recogiéndose un moñete, y este es el resultado.

Rápidamente sus seguidores no han dudado en comentarle, pero las reacciones han sido de lo más diversas: "¿Qué te has hecho en el pelo?", "Háblanos de ese nuevo peinado, ¿qué es eso?", "Parece que tiene una piña", "Yo creo que se lo está dejando crecer", "Buen pelito, ¿eh?", "Córtate el pelo" o "¡Pues a mí me gusta!", han sido algunas de las respuestas a su look.

