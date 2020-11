Chenoa consigue entrar en una prenda de hace 20 años: "Al final lo logré"

Chenoa ha sorprendido a sus seguidores con una de sus últimas publicaciones en Instagram. La cantante ha querido compartir un momentazo, y así de orgullosa se sentía al subir a sus redes sociales su hazaña.

Y es que Chenoa ha podido volver a ponerse una prenda de su armario de hace 20 años: "Alguien adivina cuántos años hace que me puse estos vaqueros? Puntualizo que nunca me los había vuelto a poner porque bueno vale no me entraban... son esos vaqueros que son rígidos y no ceden y siempre guardas por si acaso".

Desde luego todo un subidón, ya que tras años de espera para poder ponérselos, por fin llegó el momento. Sin duda alguna, un chute de autoestima que puedes ver en el vídeo de arriba.

Todo ello después de que hace unos días Chenoa perdiera a un ser muy querido para ella, su perrita Shirly, de la que se despedía en redes sociales con un emotivo mensaje junto a una imagen en blanco y negro.

