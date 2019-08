Kylie Jenner se encuentra en Italia junto a Travis Scott y su hija Stormi y muchos más invitados, la pequeña de las Jenner ha viajado hasta allí, donde ha alquilado un yate que se alquila por más de un millón de euros, para celebrar su 22 cumpleaños. Y es que Kylie tiene mucho por lo que brindar…

Y es que además de estar feliz con su faceta como madre y su relación con el rapero, la joven triunfa con su faceta de empresaria como fundadora de Kylie Cosmetics gracias a la cual se ha convertido en la joven más rica del mundo.

Un cumpleaños que la joven, así como todos sus invitados, están compartiendo a través de las redes sociales.

Y entre todos los aspectos que han rodeado este increíble cumpleaños ha habido uno que ha llamado especialmente la atención, y es que entre los invitados ha sorprendido mucho que estén Scott Disick y Sofia Richie y no su hermana Kourtney Kardashian. ¿Se lleva mejor Kylie con la pareja que con su hermana?

Desde que Scott y Sofia comenzaron a salir, y tras el escándalo que vivió Kylie con su mejor amiga Jordyn Woods después de que esta se liase con Tristan Thompson, el padre de la hija de su hermana Khloé Kardashian; Sofia se ha convertido en una de las mejores amigas de Kylie.

¿Revelarán el motivo por el que Kourtney Kardashian no ha estado en la lista de invitados? ¿O es que la mayor de las Kardashian no ha querido coincidir con su ex y su actual novia?

