El ex novio de Kourtney Kardashian filtra los mensajes de Scott Disick criticándola

El klan Kardashian se ha vuelto a poner en el foco mediático, esta vez con Kourtney como protagonista. El motivo ha sido la filtración de unos mensajes por las redes sociales de dos ex novios suyos, Scott Disick y Younes Bendjima. Parece que Scott, padre de los tres hijos de la influencer, sigue teniéndola en su corazón y le ha molestado de manera considerada unas fotos que Kourtney ha publicado con su pareja actual, el batería del grupo 'Blink 182', Travis Barker.

Hace unos días la pareja viajó a Italia, en concreto a Venecia, para asistir al desfile de alta costura de la firma 'Dolce & Gabbana'. Allí aprovecharon para conocer el país y de paso darse unos apasionados besos a bordo de un yate, mostrando lo enamorados que están. Así lo compartió en redes la Kardashian, junto a la foto escribió: "That’s Amore". Este es el motivo por el que Scott ha escrito a Younes Bendjima, intentando iniciar una conversación de crítica hacía ella.

"¡¿Esta chica está bien?! Hermanooooo, cómo, qué es esto. En medio de Italia", escribió Scott en el mensaje hacía Younes, él de forma razonable respondió: "No me importa mientras ella esté feliz", añadiendo una significativa posdata: "no soy tu hermano".

Se filtran mensajes de Scott Disick criticando a su ex Kourtney Kardashian | Instagram

Younes enfadado hizo pública la provocación a través de sus stories y además dejó clara su opinión: "No he podido pasar esta. Lleva jugando conmigo bastante tiempo y estoy cansado de quedarme callado y ser buen chico", escribía el boxeador.

Todo este revuelo terminó llegando a oídos de los protagonistas de la foto. De forma indirecta, Travis Barker, con el que la influencer lleva saliendo desde el pasado mes de diciembre, ha dado su opinión sobre la actuación del actor. Barker ha publicado un meme de un hombre riéndose a carcajadas en sus stories para intentar zanjar la polémica.

