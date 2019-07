Irina Shayk ha hablado por fin tras varias semanas de rumores y comentarios en torno a su polémica separación de Bradley Cooper. Recordemos que han sido muchas las voces que han señalado como principal responsable de la ruptura a la cantante Lady Gaga, y es que la estrecha relación que esta mantiene con el actor tras protagonizar juntos la película 'Ha nacido una estrella' ha desatado todos los rumores.

De hecho, últimamente se especula incluso con que Gaga podría estar embarazada, ¡una auténtica locura! Aunque ninguno de los implicados se ha pronunciado todavía respecto a este bombazo que ofrecía la revista In Touch hace unos días.

Por su parte, Irina pasa todo su tiempo volcada en la pequeña Lea de Seine, fruto de su relación con el actor. Pero eso sí, según ha revelado en la entrevista que ha ofrecido a la revista Harper’s Bazaar, de la cual es portada este verano, tampoco se cierra al amor.

Una entrevista muy esperada donde la modelo rusa habla por primera vez...

"¿Qué si creo en el matrimonio? Claro, no soy la clase persona que esté en contra", ha aclarado. Además, la top también ha confirmado que se siente tranquila respecto a la polémica que les implica a ella, a Gaga y su ex. "Creo que así somos los seres humanos: Si no lo tienes, lo quieres. Si hay una cortina, quieres abrirla. Es curiosidad supongo", ha explicado.

No cabe duda de que Irina se ha tomado muy bien la ruptura y su nueva faceta como madre soltera, y es que a diferencia de Bradley, se ha mostrado más que dispuesta a hablar. ¿Se animará el actor a hacer comentarios al respecto?

