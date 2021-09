El enfado de Jennifer Lopez y Ben Affleck en plena calle

Hacía falta que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieran para que se acabase el dicho de ''las segundas partes nunca fueron buenas''. Fue a finales del pasado mes de julio cuando el mundo entero se hacía testigo de que, 17 años después de que iniciaran su primer noviazgo, la de nuevo pareja había retomado su relación, sin embargo, no fue hasta el Festival de Cine de Venecia que la oficializaron frente a las cámaras con un apasionado beso.

Parece que la separación que protagonizaron a principios de los 2000 no va a volver a suceder ya que, según la revista 'Heat World' estarían preparado una millonaria boda de 60 millones de dólares que durará seis días. Y es que, desde que confirmaron su relación, ambos la han consolidado a pasos agigantados y se han mostrado de lo más felices e ilusionados por esta nueva etapa que, de nuevo, comienzan juntos.

Tanto es así que, ya se dejan ver enamorados públicamente y presumiendo de su amor, tal y como dejan constancia las imágenes que fueron tomadas este domingo en las que la famosa pareja aparece dando un romántico paseo por las calles de Nueva York. El Madison Square Park tuvo la oportunidad de presenciar su química y complicidad, sin embargo, también se hizo eco de, al parecer, una discusión entre ambos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en Nueva York | GTRES

Y es que, en las fotografías también se puede observar cómo ambos tienen un pequeño rifirrafe durante la agradable jornada. A juzgar por sus extrañas caras y gestos, parece que tuvieron algún que otro desacuerdo. No sabemos el motivo que pudo desencadenar lo que parece un enfado en toda regla, de lo que sí estamos seguros es que no sería nada que no tuviese arreglo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck paseando por el Madison Square Park | GTRES

Jennifer Lopez y Ben Affleck, ¿enfadados? | GTRES

