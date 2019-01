Cristina Pedroche, de las flores a un diseño cut out con sabor canario

Hace días Cristina Pedroche ya nos aseguraba que lo que íbamos a ver este año en las Campanadas de Antena 3 iba a ser algo completamente diferente a otros años, ¡y así ha sido!

La presentadora sorprendía a todos apostando por un increíble diseño de Tot-Hom compuesto por un tipo bikini con cubierto de flores con el que Pedroche parecía una auténtica hada. Un diseño bastante arriesgado y que ha sido de lo más comentado en redes sociales llegándose a convertir un año más en Trending Topic.

Lo que no esperábamos es que para las Campanadas de Canarias, Pedroche diese un completo giro a su look apostando por un espectacular vestido con mucho sabor canario. Y es que este vestido cut out repleto de pailletes es una creación del diseñador canario Andrés Acosta. Una elección con la que Pedroche pasó de sentirse hada a sirenita…