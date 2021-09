El vestido de novia de 'princesa' de Cristina Rodríguez para boda

Este enlace se ha hecho de esperar. Tras cuatro cancelaciones, algunas debidos a la pandemia del Coronavirus, Cristina Rodríguez y Raúl García por fin son marido y mujer desde el pasado sábado 18 de septiembre, y por lo que hemos podido ver a través de las redes sociales, ha sido una boda mágica en la que se lo han pasado genial.

La celebración tuvo lugar en Alicante, la tierra de Cristina, en un sitio idílico con vistas al mar. Aunque todavía ninguno de los novios ha subido fotos oficiales a sus redes sociales, sí hemos podido disfrutar del espectacular vestido de novia que lució la estilista a través de publicaciones e historias que subió entre otros, el diseñador del vestido Emilio Salinas.

Su vestido de novia era la representación perfecta de la personalidad de Cristina Rodríguez: muy llamativo, escandaloso, pero siempre elegante. Completamente de tul, con una falda digna de princesa, ha llamado la atención el pronunciado escote en V tanto en la parte delantera como en la espalda, que terminaba en un ajustado fajín bordado en la cintura, pronunciando su figura. Para dar aun más protagonismo al vestido, Cristina llevó el pelo completamente recogido en un moño alto, y unos pendientes pequeños.

"Nuestra preboda, mi ciudad al fondo, mis amigos cerca, el amor por todas partes". Estas palabras escribía Cristina Rodríguez justo el día antes de la ceremonia, con unas fotografías de la preboda.

Invitados muy emocionados

Sus grandes amigos Natalia Ferviú y Pelayo Diaz que compartieron plató en el programa de cambios de look 'Cámbiame' estaban muy ilusionados por esta celebración, y no veían el día que por fin se celebrase. Sin embargo, Natalia no pudo acudir y dejó este comentario en sus redes sociales: "Muero de la pena por no poder estar. Pasadlo genial en vuestro día, queridos, y que viva el amooooor!!! ".

...

Seguro que te interesa...

La foto de Cristina Rodríguez completamente desnuda después de la polémica