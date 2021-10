La sorprendente reacción de Esther Doña a las polémicas declaraciones de la ex de Santiago Pedraz

Desde que se hiciese pública la relación entre Esther Doña y Santiago Pedraz el pasado mes de julio, ambos han estado constantemente acaparando titulares y convirtiéndose en protagonistas de informaciones: la Audiencia Nacional le habría dado un toque de atención al magistrado para que rebajara sus apariciones en la prensa fue una de las más recientes.

Sin embargo, el motivo por el que ahora ambos están en boca de todos ha superado todas las expectativas. Y es que, Silvia Córdoba, la expareja del juez, ha concedido en exclusiva a 'Lecturas' una demoledora entrevista donde carga sin piedad contra los nuevos novios.

Silvia Córdoba en la portada de la revista 'Lecturas' | LECTURAS

Asegurando en la mencionada revista que el magistrado le dejó a través de un mail, tachándole de ''cobarde'', de ''mentiroso y vago'', y confesando que él le dijo que Doña ''no era su tipo'', Silvia también ha puesto en entredicho la entrevista que hace tan solo unas semanas Esther le concedía a la revista 'HOLA': ''Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una reunión con amigos: 'El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!''', confesaba en esta última.

Silvia Córdoba y Santiago Pedraz | GTRES

Ahora, tras estas complicadísimas declaraciones donde arremete contra ambos, los reporteros de 'Europa Press' han tenido la oportunidad de ser testigos de la reacción de la modelo a tales acusaciones. ''Gracias, chicos'', son las palabras con las que la viuda de Carlos Falcó ha respondido y a las que ha querido acompañar de una sorprendente sonrisa.

De esta manera, la que en su día fuera Marquesa de Griñón deja claro que prefiere mantenerse al margen y no pronunciarse ante las polémicas declaraciones, sin confirmar ni desmentir si es conocedora de todas las revelaciones que Córdoba ha concedido públicamente.

Seguro que te interesa...

Xandra Falcó desvela lo que verdaderamente opina de la relación de Esther Doña y Santiago Pedraz