Así comenzó la historia de amor de Santiago Pedraz y Esther Doña: "Carlos Falcó la ha puesto en mi camino"

Esther Doña y Santiago Pedraz comenzaron su relación hace unos meses cuando salieron a la luz sus primeras imágenes dando un paseo por Madrid. Después de dichos rumores que apuntaban a que ambos estaban juntos, fue la propia Esther quien quiso contar públicamente a todos sus seguidores su nueva historia de amor a través de un vídeo, mientras disfrutaban de sus primeras vacaciones como pareja.

Los tortolitos llevan unos meses compartiendo su vida, pero no ha sido hasta ahora cuando han querido conceder su primera entrevista a la revista ¡Hola!. Una historia que como ellos mismos confirman, parece que ya estaba escrita: "Es algo que nos sorprendió a los dos. Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una reunión con amigos: 'El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!'", ha contado en la revista.

Una historia que comenzó gracias a la asistencia de ambos a la boda de la prima del marqués de Griñón. "Carlos ha puesto en mi camino a la persona que me iba a hacer feliz. Estoy segura de ello. Carlos era único. Creo que nunca dejará de sorprenderme", contaba la viuda de Carlos Falcó, recordando el bonito comienzo de su relación con el magistrado.

Un romance que va viento en popa y con el que desean tener planes de futuro, ya que ninguno de los dos descarta darse el 'sí quiero', aunque de momento están tratando de conocerse cada día más y disfrutar del camino que han querido tomar juntos. Un noviazgo que va poco a poco, pero del que tienen muchas ganas de disfrutar y dar el siguiente paso: vivir juntos.

Seguro que te interesa...

El paso definitivo de Esther Doña en su nueva vida con Santiago Pedraz