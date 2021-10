Silvia Córdoba ha querido romper su silencio y hablar por primera vez sobre la relación que mantiene su ex, Santiago Pedraz, con Esther Doña. Un romance que comenzó en verano cuando ambos fueron pillados por primera vez disfrutando de un concierto por la capital madrileña. Una nueva relación que poco después fue la misma Esther quien la confirmó a través de sus redes sociales, ya que la pareja había aprovechado para irse a disfrutar de unas días por la costa.

Después de varios meses donde ambos han estado muy felices y conociéndose, la pareja decidió posar por primera vez en la revista ¡Hola! donde aprovecharon para contar muchas cosas acerca de sus primeros meses juntos. Unas declaraciones que muestran el amor que hay entre ambos, el cual es muy difícil de romper. Pero, parece que no todo iba a ser de color rosa, ya que ahora, la ex del abogado ha querido hablar en exclusiva para la revista Lecturas.

Silvia Córdoba y Santiago Pedraz | GTRES

Portada de la revista Lecturas con Silvia Córdoba | Lecturas

Santiago estuvo durante más de tres años con Silvia, a quien según ella misma afirme le dejó a través de un mail, ''es un cobarde'', algo que le ha dolido mucho, puesto que se siente humillada y traicionada con la persona que ha compartido unos años de su vida: "No le reconozco", ha confesado en la revista. También, ha confirmado que nunca pensó que el juez la dejaría por otra persona: "Era mi pareja, nunca he sido celosa, nunca me he preocupado de terceras personas", ha contando.

Además, ha aprovechado la ocasión para arremeter en contra de Esther, a la cual conoce desde que estaba casada con Carlos Falcó. "No me gustan los mentirosos ni los vagos. Me ha molestado que él haya permitido que ella haya hecho esas declaraciones", ha explicado la abogada, quien está realmente afectada por lo mal que ha hecho las cosas su expareja. Asimismo, Silvia asegura que el magistrado le dijo que Doña ''no era su tipo''.

Seguro que te interesa...

El paso definitivo de Esther Doña en su nueva vida con Santiago Pedraz