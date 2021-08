El mensaje de Sergio Dalma después de saltarse las normas anti-covid en su concierto

Sergio Dalma ha dado un concierto este domingo en la tercera edición del ciclo Las Noches del Malecón en Murcia. Tras tres meses disfrutando de infinidad de artistas, el festival cerraba sus puertas hasta el próximo año con la actuación de este mítico artista.

Aunque la gente esperaba con ansia este concierto, que forma parte de la gira que empezó hace menos de un mes, no terminó de la mejor forma posible. Después de varios avisos por parte de la organización del evento en el que se pedía que nadie se quitase la mascarilla y todos estuviesen sentados, tuvieron que cancelar el concierto, pues no se estaban respetando las normas de seguridad anti-covid.

Sergio paró en varias ocasiones su concierto incitando a la gente a que se saltara las restricciones establecidas por la pandemia, esto no pasó desapercibido para nadie, ya que desde este domingo, el nombre del cantante es Trending Toping en las redes sociales. Además, la organización ha emitido un comunicado en el que pide disculpas por lo ocurrido durante el show, y deja claro que llevan meses luchando porque eso salga adelante y respetando en todo momento las normas de seguridad impuestas por el Gobierno.

Ante tal polémica, el cantante se ha manifestado a través de sus redes sociales mediante una publicación en la que pide perdón y se muestra muy arrepentido por lo sucedido: "Buenos días. Ante lo sucedido ayer en mi concierto durante el ciclo Las Noches del Malecón de Murcia, quiero pedir disculpas al público y a la organización. Lo cierto es que algunas personas estaban levantándose para bailar en su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, per de pue y siempre con mascarilla", empezaba redactando en su comunicado donde afirmaba que su actuación no había sido nada adecuada y que apoya totalmente a la #CulturaSegura.