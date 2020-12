Raquel Perera habla sobre cómo han sido sus doce años de relación con Alejandro Sanz: "Me gusta ser la única deseada por mi pareja"

Raquel Perera ha concedido la entrevista más esperada por todos. Y es que, tras un año de lo más tormentoso por las numerosas batallas judiciales por su divorcio con Alejandro Sanz que, finalmente, acabaron en uno de mutuo acuerdo, la empresaria ha querido abrirse en canal como nunca antes lo había hecho y ha desvelado algunos detalles sobre su vida y sobre la mediática historia de amor que mantuvo durante doce años con el cantautor.

Lo ha hecho en el posado de enero para la revista Vanity Fair y ha decidido despedirse de este atípico 2020 desde su nueva casa en Madrid donde reside con sus dos hijos, rememorando sus años en Miami y presentando con mucha ilusión todos los proyectos y aventuras que ahora comienza en su país de origen.

Tras haber estudiado psicología, carrera que combinó a la vez que trabajaba como azafata, llegó incluso a trabajar con Marlango, el grupo de Leonor Walting. Fue en el año 2003 cuando, durante una gira con ellos, conoció a Rosa Lagarrigue, que trabajaba con el cantante y que le propuso trabajar en su equipo: "No tenía ni idea del mundo de la música, me metí de cabeza. Me encantan los retos. Estuve un año trabajando con el resto de los artistas hasta que un día Rosa me pidió que me encargara de Alejandro".

Dos años más tarde, en 2005, fue cuando llegó el primer encuentro con Sanz. "Fui a conocerlo en persona durante un pregón que ofreció en los carnavales de Cádiz. Nos vimos cinco minutos, pero desde el principio nos caímos bien. '¿Y tú qué?', me soltó. 'Pues nada, aquí', le solté yo"

En aquel entonces el madrileño estaba atravesado una situación de lo más delicada: su padre había fallecido recientemente y hacía poco tiempo que se había separado de la modelo mexicana, Jaydy Michel, su primera mujer, con quien tuvo a su primera hija, Manuela Sánchez. Sin embargo, pese a su complicado momento, la conexión entre ambos se hizo innegable en el lanzamiento del disco 'El tren de los momentos', en Miami.

"Alejandro no es mucho de compartir lo que le pasa, pero a mí siempre me buscaba para hablar", revelaba Raquel que, además, confiesa que su propio padre predijo el desenlace de la historia: "Se va a enamorar de ti".

"Siempre me fue bien, me hacían mucho caso. A veces eso fue un problema en la adolescencia, porque algunas amigas no me invitaban a las fiestas para que no me los ligara", asegurando haber tenido bastante éxito con los chicos, a pesar de confesar que ella nunca se sintió una chica bella.

Además, Perera ha confesado que fue en 2007 cuando se enamoró del coach de 'La Voz'. Ese año el cantante tuvo que suspender su gira americana por ''prescripción médica''. Y entonces, surgió el amor: "Es un tipazo con una personalidad arrolladora y un talento increíble. Cuando vi con qué valentía paró y empezó a ordenar su estrés y su ansiedad, me enamoré de él".

En referente a lo que lleva acaparando los muchos titulares estos últimos meses, su sonada separación, Perera no ha dudado en hablar de ella: "Pues hay un momento maduro de intentar comprender y aceptar. Y luego hay otro de romper la vajilla entera de la casa. Yo sabía que Alejandro sentía la necesidad de comerse la vida a mordiscos... Le dije: 'Vive lo tengas que vivir'. Lo único que le pedí encarecidamente era que nos protegiera a mí y a los niños", comenzaba su testimonio más esperado.

"Cuando una relación está basada no solo en un amor verdadero sino en la realidad, vas aprendiendo muchas cosas... Puedo entender, que no justificar, que cualquier persona cometa un error de formas, una noche, un 'sin querer'... Cada pareja determina los límites de su relación, pero yo particularmente no permitiría que se establezcan vínculos sentimentales ni emocionales con otra mujer que no sea yo. Me gusta ser la única deseada por mi pareja", concluía.

Seguro que te interesa...

Raquel Perera habla así de los hijos de su exmarido Alejandro Sanz tras su separación