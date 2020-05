Paula Echevarría compartía en estos días una simpática viñeta cargada de humor. En ella aparece un chico con una prominente barriga que le habla para decirle: "¡Holi! He venido para quedarme!".

Junto a su publicación Paula escribía: "Qué levante la mano a quien le haya pasado esto. Ya sea por la cuarentena, la edad, dejar de fumar, la cervecita o todo junto… (embarazadas no, lo vuestro es pasajero)".

Algo por lo que muchas usuarias no tardaban en criticar su actitud, ya que no consideran que la actriz pueda quejarse de figura. Así algunos de los comentaros que le han dejado han sido: "¿Soy la única que piensa que a las delgadas con tripa plana que se quejen de lo que no tienen las deberían meter en la cárcel?", o "No entiendo por qué tanto hablar de peso si según las fotos está estupenda".

Y es que Paula ha visto como ha cogido unos kilos más desde que dejó de fumar hace 20 meses, a lo que se ha sumado también el confinamiento. Aun así sus fotos en bikini no revelan esa 'tripita' que ella asegura tener, que es de lo que se quejan sus seguidoras.

¡Dale arriba al play para verlo!

Seguro que te interesa...

Paula Echevarría muestra el lugar más desconocido de su nueva casa: el huerto