Kiko Rivera, el gran ausente de la misa funeral de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja

El inicio del mes de octubre ha estado marcado por la triste noticia del fallecimiento de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja y abuela de Kiko Rivera, Isa y Anabel Pantoja. Además, la sobrina de la tonadillera decidió continuar con su boda, que tanto ha dado de que hablar, celebrada en la isla canaria de La Graciosa.

Esto ha generado varios conflictos en la familia Pantoja, por un lado el acercamiento de Kiko Rivera a su madre Isabel Pantoja y por otro lado el distanciamiento del DJ a su prima Anabel Pantoja, que dejó de seguirla en redes sociales poco después de que se celebrara la ceremonia.

La última noticia que ha rodeado a la familia, tiene que ver con la misa funeral de doña Ana, que se ha realizado este sábado en Cantora. Según adelanta Terelu Campos, Anabel Pantoja ha viajado desde Canarias hasta la finca familiar para reencontrarse con Isabel Pantoja y rendir homenaje a su abuela, al igual que también ha hecho Isa Pantoja.

Sin embargo, el que no ha estado en Cantora ha sido Kiko Rivera. Por el momento no se sabe si ha sido decisión propia, por compromisos profesionales en Sevilla (el viernes acudió a los Premios Radio Olé y por la noche tenía un bolo en Coria del Río, al que también acudió su mujer Irene Rosales) o porque no se ha enterado de que se iba a celebrar esta misa funeral en Cantora para su abuela.

