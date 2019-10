Kiko Jiménez revelaba hace tan sólo unos días que prefería mantenerse al margen del conflicto entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, ya que a esta última le tenía mucho cariño ya que había sido como una hermana, por todas la veces que había estado en su casa cuando mantenía una relación con Gloria Camila.

Aseguraba que el motivo por el que la sobrina de su ex no hablaba de lo que sucedió hace años y por lo que no mantenía relación alguna con su madre era porque Rocío tenía la esperanza de que algún día la llamara su madre y pudieran reconciliarse, pero tras enterarse de que la hija de Antonio David Flores no ha hablado bien de él a su pareja, Sofía Suescun, se ha posicionado en el enfrentamiento.

En una entrevista en exclusiva para Lecturas ha asegurado: "En el origen de ese conflicto, me posiciono a favor de Rocío Carrasco. Lleva la razón, solo hay una verdad", y añade: "No lo hago para vengarme de Rocío Flores como se ha dicho. Hay otros factores en los que estoy con Antonio David: no comparte el estar siete años sin hablarte con tu hija".

El televisivo asegura que el que no apoya a la hija de Rocío Jurado "es por otros temas, como la herencia", y declara que le da mucha pena Rociíto "porque encima se mantiene al margen, no hace más que tragar. Su exmarido está en un concurso y lo está basando en hablar de ella".

