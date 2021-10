El gesto de Vicky Martín Berrocal que demuestra cómo es su verdadera relación con Virginia Troconis

Manuel Díaz se convertía en protagonista en la noche de este miércoles. Todos los ojos estaban puestos en 'El Cordobés' quien, en un nuevo capítulo de un programa de televisión, se ha sincerado como nunca antes. Sin embargo, han sido también varias las personas que han querido participar en este especial a la vida del torero para ofrecer sus testimonios sobre los momentos que han vivido junto a él.

Una de las más reseñables ha sido su exmujer, Vicky Martín Berrocal, quien se hacía con el protagonismo indirecto al recordar su historia de amor con el diestro. Ambos pasaron por el altar en el año 1997 y cuatro años después de afianzar su amor con el 'sí, quiero' decidieron divorciarse.

Una intensa historia de la que nació su única hija en común, Alba Díaz, por la que actualmente mantienen una maravillosa relación: ''Alba ha sido una pieza fundamental en mi vida. Alba mantuvo mucho ese cariño, ese respeto y esa amistad'', ha señalado el hijo de Manuel Benítez, El Cordobés.

Asimismo, el madrileño ha echado la vista atrás para recordar aquellos años que pasó junto a la diseñadora de moda: ''Era un matrimonio muy expuesto. Estuve muy muy enamorado de ella… A Vicky le deseo lo mejor. Qué mala suerte que no pudo ser''. Unas sentidas palabras que dejan constancia de su buenísima relación y que se ven corroboradas también en el testimonio ofrecido por la actriz: ''Fue una historia muy bonita (…) Las relaciones pueden no funcionar, pero tienes que saber qué hombre has tenido en frente. Y yo he sabido qué hombre he tenido enfrente''.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la empresaria tampoco ha dudado en tener un bonito y especial gesto con la actual mujer del padre de su hija, Virginia Troconis: ''Me encanta su historia con Virginia''. Además, prueba del excelentísimo vínculo que ambas mantienen son las declaraciones de la venezolana sobre Vicky: ''Si hay algo que no me gusta se lo digo a Vicky, y al revés igual'', demostrando así la confianza que existe entre ambas y el respeto que se tienen respectivamente.

Seguro que te interesa...

El rompedor look de Virginia Troconis donde luce esta particular prenda de 'El Cordobés'