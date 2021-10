El emotivo reencuentro de Kiko Rivera e Irene Rosales tras regresar a Sevilla

Este martes la familia Pantoja recibía la triste noticia del fallecimiento de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. Una noticia que llegaba en el peor momento posible, pues este viernes Anabel Pantoja celebra su boda junto a su pareja Omar Sánchez.

Un duro revés por el que Kiko Rivera ha tenido que hacer de nuevo las maletas y trasladarse desde la isla canaria de La Graciosa, lugar donde se iba a celebrar el enlace, a Cantora, donde su madre y sus familiares velaban el cuerpo de Doña Ana.

El DJ regresaba a la península, dejando allí a Irene Rosales, junto a su hermana Isa Pantoja y poco después del reencuentro con Isabel Pantoja, revelaba que se encontraba con "cero ganas. Destrozado de cuerpo y alma" y que no saldría a la calle en todo el fin de semana.

El mensaje de Kiko Rivera | Instagram Stories Kiko Rivera

Del mismo modo, Irene Rosales, la pareja de Kiko, también ha regresado a Sevilla para estar a su lado en estos momentos tan difíciles y las cámaras han podido presenciar el emotivo reencuentro de Irene y Kiko que nos han dejado unas imágenes donde se besan con sinceridad tras dos días sin verse.

Kiko no acudirá a la boda de su prima Anabel

Tras este duro varapalo, Kiko Rivera decidió que no acudiría a la boda de su prima Anabel Pantoja pues, tras el fallecimiento de su abuela, no tiene nada que celebrar: "Mi cuerpo no está para cachondeo, ni para fiesta, tú ya estás casada con Omar, esto lo podemos posponer. Te lo pido por favor, aplázalo porque yo no voy a ir a tu boda".

Por su parte, Anabel Pantoja sigue en pie con la boda, que se celebra este viernes por la tarde, y ha querido responder a las críticas recibidas por celebrar el enlace tras la muerte de su abuela y ha reivindicado que tiene el derecho a "hacer lo que le dé la gana cuando se le va alguien sin ser juzgado".

