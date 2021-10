Las emotivas palabras de Anabel Pantoja a su abuela en el día de su boda

Por fin llegó el día con el que Anabel Pantoja tanto soñó. A pesar de que la celebración estuvo a punto de ser pospuesta por la muerte de su abuela Ana, tan solo dos días antes, finalmente decidieron seguir adelante con el enlace.

Tal y como estaba previsto, la boda se celebró en la isla de La Graciosa, Canarias, en una playa al atardecer, un emplazamiento precioso. Siguiendo el dress code que marcaron los novios, todos los invitados vistieron de blanco. Al menos, todos los que asistieron a la boda, pues Kiko Rivera, Irene Rosales e Isabel Pantoja no asistieron a la ceremonia. Los novios estaban espectaculares, en especial Anabel Pantoja con un impresionante vestido estilo boho, perfecto para una ceremonia en la playa.

Anabel Pantoja con el vestido de novia en su boda | Gtres

Todos estaban muy emocionados

El momento más conmovedor vino de la mano de los discursos de los novios. Demostraron el inmenso amor y respeto que sienten el uno por el otro. Anabel Pantoja le dedicó unas palabras a su marido, recalcando todo lo que hace por ella y lo especial que la hace sentir: "Es una fecha muy mala pero yo quería estar aquí porque tú te lo mereces. Te merecías que yo estuviera aquí porque yo me siento de aquí. No me voy a olvidar nunca de Sevilla ni de Triana. Soy de aquí porque aquí me siento en paz. Me siento valorada…me has hecho sentir la mujer más valorada, la más guapa, la que está más buena y la que más amas. Eso solo lo he sentido contigo. Eso solo he sentido por ti", recoge la revista lecturas.

Importantes ausencias

En la celebración hubo notadas ausencias, primero porque se celebró en las Canarias, y eso dificultó a algunos invitados la asistencia, pero también por la reciente pérdida que ha sufrido la familia Pantoja. Aún así, es un detalle que Anabel no quiso pasar por alto en su discurso: "Sé el esfuerzo que habéis hecho en cruzar España… en barco y demás. No me puedo parar con todo el mundo" . Por supuesto quiso mencionar a su abuela, que tantas ganas tenía de verla de blanco. Lo hizo con estas palabras muy significativas, pero con ese toque de humor tan típico de Anabel: "Le doy las gracias a mi madre, a mis abuelos que están arriba. Ahora mismo se me ha ido otra que estaba deseando vestirme de blanco, delgada, claro y seguro que me estará viendo muy guapa".

Al mencionar a su querida abuela Ana, no pudo contener las lágrimas, al igual que la mayoría de los invitados. También hizo una mención especial a Raquel Bollo y Belén Esteban: "Raquel, Belén, no sois amigas, sois parte de la familia. Lo habéis demostrado".

...

Seguro que te interesa...

El original vestido de novia de Anabel Pantoja el día de su boda con Omar Sánchez