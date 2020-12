El espectacular vestido blanco de Chenoa que ha piropeado hasta Paula Echevarría: "Estás más guapa que nunca"

Chenoa está atravesando una etapa brillante tanto en el terreno personal como en el profesional. Pese a que se vio obligada a suspender su boda a consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus con su prometido, Miguel Sánchez Encinas, de quien está completamente enamorada, y por lo que tendrán que esperar un poquito más para darse el ansiado 'sí, quiero', el aspecto profesional le sonríe más que nunca.

Tal y como lo demuestra la alegría que desprende en cada una de sus apariciones. Esta vez en la nueva gala de 'Tu Cara Me Suena'. Y es que, este pasado domingo, la cantante y jurado del programa causaba sensación tras lucir uno de sus looks más despampanantes hasta la fecha de hoy.

Pese a que fue Nerea Rodríguez quien se alzó con la victoria esa noche tras su impecable imitación en la que se convirtió en Rosalía, la extriunfita tuvo que compartir protagonismo con la argentina dado al sugerente vestido del que presumía radiante.

La intérprete de 'Cuando tú vas' ha compartido una instantánea en la que ha vuelto a hacer gala del espectacular diseño blanco de la firma 'House of CB' de manga larga y ajustado a la cintura que ostentaba un increíble escotazo.

Por ello, a su publicación más llamativa, sus seguidores, entre ellos rostros conocidos, no han dudado ni un segundo en hacerle saber lo impresionante que estaba. ''¡Estás más guapa que nunca, Laury!'', le ha comentado Paula Echevarría o ''No sé puede estar más guapa'', ''A tus pies, reina'', ''Estás bellísima, ¡vestido precioso!'' o ''¡Qué sexy, me encanta el vestido'', son algunos de los piropos que le han regalado sus fans. ¡Dale al play!

Seguro que te interesa...

El increíble tipazo de Chenoa con un bañador de hace 19 años: ''Aún me entra''