El misterioso mensaje con el que Amaia Montero celebra su 45 cumpleaños

Amaia Montero, la popular cantante española, se alejó del foco mediático y de los escenarios para encontrarse a sí misma de nuevo. Sus redes sociales son la única fuente de información que la cantante ofrece. Amaia dejó aparcados los micrófonos y parece que no hay fecha de vuelta para que vuelva a cantar públicamente. La vasca se fue a vivir a su tierra natal, a un refugio en el que "curarse” y sentirse libre, tal y com afirmó ella.

Ahora la vocalista cumple 45 años desde la intimidad de su refugio. Muy activa en las redes sociales, suele compartir infinidad de reflexiones y nostálgicas imágenes con sus seguidores. Los fans de la donostiarra se encuentran preocupados por el estado de la cantante, ya que ella no cuenta nada sobre su estado de salud y además escribe mensajes misteriosos.

El día de su cumpleaños compartió una foto en blanco y negro con la frase: "Y que el destino me lleve donde me tenga que llevar…". Sus fieles no han tardado en comentar la publicación: "Si se puede elegir … que te lleve de nuevo a los escenarios pronto!!" o "Que te lleve a publicar el nuevo disco por favor", han escrito dos seguidores deseosos de obtener de alguna noticia sobre la carrera musical de la ex vocalista del grupo 'La Oreja De Van Gogh'. La vasca también ha recibido mensajes de ánimo: "Preciosa, tú eres la capitana de tu barco... No es el viento quien te lleva sino tu corazón... Con ilusión y confianza".

Los mensajes contradictorios de la artista son constantes en su perfil, hace unas semanas, colgó una foto con la leyenda “save me” (sálvame). Su club de fans le dejó un bonito mensaje : "Siempre siempre siempre estaremos aquí !!! Para salvarte , para cuidarte, para quererte … para lo que haga falta … y para lo que no haga falta también !!!".

Seguro te interesa...

Amaia Montero publica una sensual imagen tras su gran cambio físico