ENTREVISTA CON MARÍA DE NATI

La llegada de Prado a Puente Viejo no ha sido casual. Es hija de Ramiro, lo que la convierte en una Castañeda. María de Nati nos habla de la acogida de su personaje al descubrirse que forma parte de la familia. "Todos reaccionan muy bien. Ven en ella a Ramiro y le acaban cogiendo un cariño inexplicable, muy familiar y muy honesto", confiesa. La actriz además nos habla de lo que le gustaría vivir en la piel de Prado. Además de reencontrarse con Ramiro, deja las puertas abiertas al amor. "Me gustaría que Prado acabase con Matías. Sería un amor muy bonito". De ser así, ya adelanta que no será fácil.