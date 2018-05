¡QUÉ TALENTO TIENEN NUESTROS SEGUIDORES!

La banda sonora de 'La casa de papel' ya se canta en todo el mundo: la canción se llama 'My life is going on' y está interpretada por Cecilia Krull. Son muchos fans los que se han atrevido a versionar este precioso tema en las redes sociales, y estas son algunas de las que han conseguido cautivar a la propia Cecilia. ¡A nosotros también nos ha dejado sin palabras el talento de nuestros seguidores!