Capítulo 52 de Sueños de libertad, 8 de mayo: Jesús intenta abusar de Begoña y Claudia desvela a Luz la identidad del padre de su bebé

La revelación de Begoña sobre los problemas de fertilidad de Jesús no le ha hecho ni pizca de gracia a este, y no ha podido contener su ira… ¡intentando abusar de su mujer! Además, se ha presentado en la clínica de Luz amenazándola con despedirla… ¡No hay quien controle la rabia de Jesús!

El miedo de Claudia por contar su embarazo crece por momentos, y acaba confesándole a Luz quién es el padre, y él porque no pueden saberlo ni su madre ni sus amigas. ¿Acabará desvelando la verdad? ¿O saldrá ella sola a relucir?

Damián está decepcionado con Marta, y no comprende que ocurre en su cabeza. El hombre ha intentado entender porque su matrimonio con Jaime ya no funciona, pero no consigue encontrar una explicación a lo sucedido ¿Le acabará confesando esta todo?

Y la vuelta de este está poniendo todo patas arriba, incluida la clínica de Luz. El joven doctor ha querido hablar con la encargada del hospital para ver como funciona, pero a la médica no le ha dado mucha confianza la visita del marido de Marta. ¿Podría peligrar su puesto?

Por otro lado, la perfumería de los De la Reina necesita ampliar plantilla, y Joaquín ha sido el encargado de buscar al nuevo operario, conociendo a Gonzalo, un hombre con una larga trayectoria laboral…

Además, Tasio no se hace ninguna idea de quien puede ser su padre biológico, y la duda le atormenta cada noche ¿Conseguir descubrir la verdad algún día?

Y aunque Fina ha intentado por todos los medios recuperar la relación con su padre, este no está por la labor, y la orientación sexual de su hija ha podido con él. Fina se ha cansado de luchar con él, y ambos se han despedido para siempre.

