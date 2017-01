Michelle Calvó anuncia en su blog su despedida en 'Amar'

Michelle Calvó ha compartido muchas secuencias con Elia Galera, su madre en la ficción. Michelle escribió una emotiva despedida de ella en su Instagram: "Todos sabemos que no hay nada mejor que el abrazo fuerte y lleno de amor de una madre. Yo a parte de los de mi mamma...tengo los de mi mamá en la ficción, que me saben bien, bien.

Cuantas cosas he vivido contigo, cuanto he aprendido y cuánto te amo...gracias @amaresparasiempre y vida por darme a una de las personas más importantes para mí. He salido de plató abrazada a ti y no había mejor manera. 💕 #AdelaySofiaParaSiempre #AmigasYFamiliaParaTodaLaVida"