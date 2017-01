Miguel Ángel Muñoz: “Me encantaría que Alonso diese un giro grande y se descubriese un lado oscuro"

¿Qué tal tu experiencia como protagonista hasta el momento en ’Amar es para siempre’?

¡Buenísima! Sabía que me iba a encontrar como en casa, porque ya conocía a gran parte del equipo. El director y productor ejecutivo Eduardo Casanova y yo somos a amigos desde hace 15 años y por volver a trabajar con Diagonal (‘Sin Identidad’) y en mi casa Antena 3 ¡Está siendo incluso mejor a lo imaginado! ¡Estoy feliz! Es una producción de un nivel de precisión difícil de encontrar. Tienen un mecanismo perfecto que hace que no falle nada ningún día de rodaje.

La serie se desarrolla a mediados de los sesenta. Además de la información de la producción y dirección, ¿has buscado información entre amigos y familiares? ¿Qué te resulta más curioso de la época?

Eduardo y su equipo me dieron la información necesaria para estar al tanto de lo que nos pasaba a nosotros dentro de esa época, pero adicionalmente, sí, a mi entorno sesentero le he preguntado también para tener más referencias. Lo más curioso son las ganas de divertirse después de una época difícil en España. También el compromiso de mi personaje con la monarquía y su amistad con el rey Juan Carlos.

¿Con quién habías trabajado antes de tus compañeros actuales? ¿Alguno de ellos te ‘inspira’ de manera especial?

Sí. Con Ana Torrent en mi primera película ‘El Palomo Cojo’; con Nancho Novo en ‘El síndrome de Ulises’; con Anabel Alonso en ‘Condenadas a entenderse’; y con Iñaki Miramón en ‘Vida Loca’. Me ha hecho especial ilusión trabajar con Ana Torrent 21 años después.

En cuanto a tu personaje, parece ideal para ti pero, ¿seguirá siendo ese caballero gentil, amoroso y educadísimo que es ahora o nos dará alguna sorpresa en los próximos meses?

A mí me encantaría que diese un giro grande y se descubriese un lado oscuro...

El éxito y la trascendencia de ‘Un paso adelante’ hacen imposible que la gente no te vea y no piense en Rober. Has crecido mucho en tu carrera profesional y has hecho muchas cosas importantes… ¿Qué recuerdos y anécdotas guardas de aquella etapa?

No me molesta para nada. Me siento muy orgulloso y agradecido. Ha sido una de las series que han marcado un antes y un después en la televisión en España y me hace mucha ilusión recordar todo lo que viví allí ¿Anécdotas de esa época? Miles…

Desde el punto de vista profesional, ¿dónde te encuentras más cómodo: cine, teatro o televisión?

Tengo amor por el teatro. Son tres géneros distintos y me siento cómodo trabajando en cualquiera de ellos.