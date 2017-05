Jordi Ríos será el invitado estelar de la novena gala de 'Tu cara no me suena todavía' en la piel de Chubby Checker

EL VIERNES A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS

Hemos llegado a la recta final de 'Tu cara no me suena todavía', en la novena gala nos esperan concursantes inéditos que nos dejarán con la boca abierta. Además, el humorista Jordi Ríos será el invitado especial que hará de Chubby Checker. ¿Nos sorprenderá con un fantástico 'twist'? No te lo pierdas el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.