¡Vota por la mejor actuación de la sexta gala de 'Tu cara no me suena todavía'!

RANKING | GALA 6

La sexta gala de 'Tu cara no me suena todavía' no ha dejado indiferente a nadie. Una semana más, el talento de los concursantes anónimos ha invadido el plató a través de la pasión, dulzura y mucho ritmo. Arantxa Elvias brillando como Amaia Montero, David Moreno convertido en un irreconocible Melendi o una sorprendente Paula Domínguez en la piel de The Cranberries han sido algunas de las actuaciones más destacadas. ¿Cuál ha sido tu favorita? ¡Vota en nuestro ranking!