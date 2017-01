Sweet California vuelve a 'Tu cara me suena' para acompañar a Canco Rodríguez en la próxima gala

INTERPRETARÁN A Ray Charles and The Raelettes

Canco Rodríguez estará muy bien acompañado en la próxima gala de 'Tu cara me suena'. Sweet California se subirá al escenario junto al concursante para interpretar a Ray Charles and The Raelettes. Alba, Tamy y Sonia han compartido en sus redes sociales una divertida imagen en la que posan junto a Canco. ¡Esta actuación promete!