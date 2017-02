Ismael Serrano confiesa que se muere de ganas de ver en directo a Dani Rovira

DANI ROVIRA SERÁ ISMAEL SERRANO

Dani Rovira nos acompañará en la segunda semifinal en directo de 'Tu cara me suena' y antes de su actuación, Ismael Serrano no se ha resistido a opinar sobre su próxima imitación en sus redes sociales. El cantante confiesa que está "deseando verlo" y que está seguro que lo hará estupendo. Nosotros no lo dudamos ni un momento, descúbrelo por ti mismo el viernes a las 22:00 horas en Antena 3. ¡Nos espera una gala alucinante!