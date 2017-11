Miquel Fernández cumple la promesa que hizo a los fans de Harry Styles

¿CUMPLIÓ LAS EXPECTATIVAS?

Miquel Fernández sobrevoló el plató de 'Tu cara me suena' y conquistó a los espectadores una gala más con una espectacular imitación de Harry Styles con el emotivo tema 'Sign of the Times'. El actor hizo una promesa los días previos a la gala a todos los fans del exintegrante de 'One Direction' y estas han sido las reacciones en las redes tras ver su imitación. ¿Habrá cumplido todas las expectativas?