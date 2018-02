ACTUACIONES GALA 18 | DIANA NAVARRO

Sumergidos completamente en la época de los sesenta, Diana Navarro se ha vestido de azul para cantarle a 'The boy from Ipanema' en la decimoctava gala de 'Tu cara me suena'. La cantante ha deslumbrado a lo Ella Fitzgerald con esta canción de jazz… ¡Alucinante!