Llegan las estrellas, Michelín no, las de la tele

- Arturo Valls.

Este hombre ya me ofrece poca confianza en plena posesión de sus cinco sentidos, pero si además le tapas los ojos y le dices que te alcance el apio o las berenjenas la cosa puede terminar peor que en su imitación de Beyoncé. Y esta vez en el plató hay cuchillos.

- Manuela Velasco.

Hablando de miedo, traer a la famosa reportera de REC no creo que sea buena idea. Quién sabe si la Niña Medeiros no aparece acechando detrás de los fogones. Aunque al lado de Melissa y Rakel, que por cierto cada vez se odian más, la criatura de la película es un dechado de paz y buen rollo.

- Maxi Iglesias.

En un programa de cocina no podía faltar un tío que está más bueno que un queso. Esperemos que Maxi utilice toda su Física y Química para ayudar al Chef que le toque y que Montoro no se ponga muy celoso al ver que ya no es el guaperas de TopChef, al menos por un día.

- Ruth Lorenzo.

Dicen que la música amansa a las fieras, así que me parece una gran elección haber invitado a nuestra representante de Eurovisión. Además Ruth ya tiene experiencia en enfrentarse a un jurado, pues en su paso por The X Factor se las tuvo que ver con Simon Cowell y compañía.

Cocineros y pinches tendrán que dar lo mejor de sí mismos en una dehesa de Extremadura, rodeados de bellotas y algún que otro cuadrúpedo de esos de los que se aprovecha todo. ¿Contribuirá el aire puro a rebajar las tensiones entre nuestros cocineros o habrá alguno al que le faltará campo para correr?

Esto y mucho más en una nueva edición de TopChef con los cuchillos en todo lo alto. Como díce Víctor, el cocinero que habla de sí mismo en tercera persona, "aquí no se viene a hacer amigos".