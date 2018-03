El peligro de las redes depende de cómo las uses: "La estupidez es la que nos hace usar mal las drogas, el alcohol y los móviles"

Las redes sociales fueron creadas para mejorar nuestras relaciones y nos conectaron a todos con todo en lo que parecía el final de la soledad. La cuestión es si lo han conseguido, ¿estamos cada vez más conectados pero nos comunicamos peor?

Pedro García Aguado, cibercooperante de honor 2018, ha asegurado que gracias a Internet y las redes sociales "hemos conseguido conectarnos más" pero no mejor, ya que lo que nos falta, y sobre todo a los jóvenes, es "educación", un argumento con el que está de acuerdo el actor Antonio de la Torre. "Si tu le regalas un smartphone a tu hijo y no le dices nada más, pueden surgir los problemas pero no por el teléfono móvil ni por las redes sociales, sino por el uso que hacen", explica.

Marc Masip, director del Instituto Psicológico Desconecta, considera que "faltan las normas estatales" que ya se han puesto sobre "el tabaco y el alcohol". "Es tan fácil como poner cuatro normas a nivel estatal del uso del móvil", ha señalado.

"Si ponemos una raya de cocaína, una botella de wisky y un teléfono, no nos va a matar. La estupidez humana es la que nos hace usar mal las sustancias, el alcohol y los móviles", ha reflexionado el psicólogo

Por su parte, Ter, arquitecta y youtuber, ha defendido las redes sociales y el buen uso que se puede dar de ellas explicando el caso de la Khan Academy. "Es un señor que se llamaba Khan que empezó a subir vídeos a Youtube explicando conceptos como el 'calor específico' o el 'modulo de young' y empezaron a tener millones de visitas en Youtube", explica.

Éste éxito provocó que "hubiera mecenas que le quisieran financiar, que él hiciera una universidad virtual, que es la universidad más grande del mundo, que tiene 10 millones de estudiantes y sus vídeos tienen más de 200 millones de visitas".

Juan Miguel Velasco, experto en ciberseguridad, considera que el principal problema de las redes sociales es que "los hijos tienen que enseñar a los padres". "Es la primera vez en la historia de la Humanidad en la que los hijos van por delate de los padres", indica.

Algo en lo que no ha coincidido Luz Sánchez Mellado, periodista de 'El País', que considera que "los niños educan a los padres en las cuestiones técnicas, pero el padre educa al niño, en los valores y en la forma en la que usarla".

En cuanto a que los jóvenes pasen gran parte de su tiempo en redes sociales, la youtuber Ter ha argumentado que "si le quitas el móvil, a lo mejor lo que le estas quitando es la capacidad de relacionarse con una persona que no está en su entorno físico y con el que coincide en muchas cosas".

La youtuber ha puesto el ejemplo de un joven gay que pueda sentirse "en soledad y aislado porque se piensa que es raro y que no hay nadie como él", para explicar que gracias a las redes sociales ese joven "es capaz de pensar que no es un tío raro".