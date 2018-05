Rajoy, sobre el enfrentamiento con Ciudadanos por el 155: "Estoy convencido de que PP, PSOE y C's seguiremos yendo juntos"

"Estupendamente". El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sido entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público y ha asegurado sentirse "muy bien", pese a que en las últimas semanas ha tenido que hacer frente a la dimisión de Cristina Cifuentes tras el vídeo en la que se le ve robando unas cremas y al que precedía la polémica por su máster, y este mismo miércoles al anuncio de Albert Rivera de ruptura del acuerdo para aplicar el artículo 155 en Cataluña.

Haciendo gala de la "tranquilidad" a la que Rajoy nos tiene acostumbrados, el presidente se ha mostrado optimista de cara a que "PP, PSOE y C's seguiremos yendo juntos" ante el conflicto soberanista.

"Tampoco hay que darle tanta importancia a un debate que dura dos minutos y se produce en el Parlamento", Rajoy lo ha calificado de "un episodio poco importante en un asunto que es el más importante que ha tenido España en mucho tiempo".

Sobre la palabra del momento 'aprovechategui', Rajoy le ha restado importancia. "Mire usted, me salió, es una palabra que se utiliza de forma coloquial y no sabía que fuera vasco", además añade "creo que estamos buscando 17 pies al gato".

Mariano Rajoy ha llegado a asegurar que "con absoluta franqueza creo que el debate fue bastante más disputado con Podemos y más duro o con el PSOE que con Ciudadanos" y apostilla: "Para mí el mayor adversario que tengo es Podemos porque tiene unos planteamientos ideológicos que distan muy mucho de lo que yo creo que es bueno para España".

Último barómetro del CIS

Tampoco se ha mostrado inquieto Mariano Rajoy al comentar los resultados del último barómetro del CIS porque según dice el presidente del Gobierno: "Yo las encuestas me las tomo con mucha humildad y para mí son un estímulo para trabajar y para esforzarme, pero francamente cuando no hay en el horizonte una convocatoria de elecciones prevista tienen el valor que tienen".

De la misma forma no se ha mostrado preocupado por su puntuación personal como líder, "muchos de los que no me votan me dan un 0 de calificación y eso me estropea la nota media", bromea. Rajoy defiende su carácter sosegado porque "cuando uno tiene que tomar decisiones como las que yo tuve que tomar cuando España estaba prácticamente en la quiebra mejor un gobernante tranquilo que uno estresado".