ROMPE SU SILENCIO

Ha sido durante 6 años la exsecretaria de Iñaki Urdangarin, no solo para cuestiones empresariales sino también para tareas personales. Julita Cuquerella ha roto su silencio en Espejo Público. No está imputada en el caso Noos pero ella se lamenta que "se han dicho muchas mentiras y eso me duele por mi familia".