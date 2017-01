Kylie Minogue, invitada para el estreno de temporada

El próximo lunes 1 de septiembre, en prime time

La primera invitada de esta nueva temporada será una de las mayores estrellas del mundo del pop, Kylie Minogue. La australiana visita el plató de EL HORMIGUERO 3.0 para presentarle a Pablo Motos su último disco, “Kiss Me Once” (Warner Music), editado la pasada primavera y de donde ya han salido éxitos como su primer single, “Into The Blue”, y otras canciones como “Sexercize” o “I Was Gonna Cancel”.