Lolita se divertirá en 'El Hormiguero 3.0' el próximo miércoles

SEMANA DEL 11 DE JUNIO

El miércoles, 13 de junio, nos visita en 'El Hormiguero 3.0' Lolita, que nos hablará sobre 'Fedra', la obra que representará entre el 1 y el 5 de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Junto a ella, y bajo la dirección de Luis Luque, estarán sobre el milenario escenario de la ciudad extremeña Juan Fernández, Tina Sáinz, Críspulo Cabezas y Eneko Sargadoy. La obra nos presenta a Fedra, la reina de la Isla del Volcán, que se encuentra enferma: ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han terminado por destrozarla. Pero todos se equivocan: la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión amorosa que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir más.