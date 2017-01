Los geles de placer y el 'animal-prín' por @SuperFalete

Tenemos nueva pareja: Samantha y Juan Diego. Samantha es de Las Palmas de Gran Canaria, aunque reside en Madrid y Juan Diego es de Puebla de Soto, Murcia. A ella le aconsejan sus amigos que se dosifique y que controle sus celos. Él le regala un peluche y ella, haciendo caso de sus amigas, se dosifica y le regala un picardías. “Romántica no éh”, concluye Juan Diego al verlo. Un amigo va más allá y dice "Una chica asín de lanzá es el sueño de cualquier español". Samantha se coloca su vestido con transparencias y se dirige al altar. A la hermana de Juan Diego no le gustan las chicas atrevidas y frunce el ceño. No le gusta tampoco que se besen desde el minuto uno. "Mis padres dirían lo mismico que yo", concluye.

Dejamos a los recién casados morreándose y vemos que Jaime graba a Ruth roncando. Jaime se queja mucho de los ronquidos de Ruth: "Cuando roncas dudo que seas humana". Ella también graba a Jaime y parece Shrek en su charca. A todo esto, vemos al Jaime en chanclas y calzoncillos ajustados porque es “personal shopper”. A Ruth le interesa la arquitectura y el paisaje lisboetas. A Jaime esto le aburre, y prefiere llevarla a un local emblemático, un puticlub, a enseñarle lencería y geles de placer. No parece que la táctica 'Christian Grey' funcione con una extremeña.

A todo esto, Jordi y Mónica se pasean en un mini coche italiano y luego en scooter por Italia. Como Nanni Moretti, pero acompañado. Él la lleva a Sorrento porque le parece un sitio idílico y muy romántico: "Mira, chavala, este paisaje to guapo", porque él se define como “más romántico que Romeo". La lleva a una pizzería para que aprenda a cocinar, porque ha decidido que cocinará ella. Se extiende la masa, se coloca el tomate y la mozzarella, ¿ves? "Jordi se piensa que soy rubia de bote, pero soy rubia natural", aclara Mónica, despejando todas nuestras dudas.

Los Jesuses están decorando su nueva casa. Jesús Carrillo ve que la tiene llena de fotos y dibujos del propio Jesús Macías. “Quita este de ahí”. “Pero si es un dibujo que me hizo un fan”. "¡Qué fans va a tener tú! ¿Te crees que eres Rocío Jurado?” Jesús Carrillo se ha llevado unos “cojines de cebri”, un cuadro y un espejo en la maleta, como Mary Poppins, pero Jesús Macías piensa que el “animal-prín” se carga su estética elegante y sofisticada. J. Macías le cambia el look a J. Carrillo con un nuevo peinado, que no termina de convencer a la familia de este último. De cualquier modo, este no es el problema más grave que se les presenta. Jesús Carrillo le cuenta a su madre y a tía Amparo que su marido no se lava ni los dientes ni los pies y que él necesita a alguien que tenga un aliento fresco.

Por su parte, Jonathan ha tomado nota de que Marie casi se ahoga en el mar y que se mareó en el barco y ha decidido que lo mejor es llevársela a nadar con los delfines. El caso es que el tema parece funcionar y Marie besa al delfín. Delfín 1 - Jonahan 0. Porque él no ha conseguido aproximarse mucho. Entre escena y escena ella baila. Marie vive en un musical de Brodway y Jonathan no sabe cómo abordarla.

Rafa y María se han ido a Marruecos. Él identifica Marruecos con “el kebá y las cashimbas”. Van a la playa y Rafa le hace unas llaves de lucha grecorromana a María. Ella piensa que él ha sido muy bruto. Tampoco le gustan sus chistes sobre lo mal que conducen las mujeres y sus continuas bromas sobre sexo. O cambian mucho las cosas o ya se vuelven en distintos vuelos. El Método tiene estas inexactitudes, pero seguiremos confiando.