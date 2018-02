"No te rozo ni con el dedo gordo del pie, pero tampoco te quiero fuera de mi cama. Así está el percal", por @Becaria_

La choni de Edisburgo está celebrando, más que la Luna de Miel, que por fin ha conseguido salir del pueblo por primera vez a sus 30 años. Alguna vez tiene que ser la primera. Está que no le cabe la emoción en la maleta con destino a Edisburgo, pero la paciencia con el machirulo la tiene a punto de rebosar. Él que va de machito y dominante, de rompebragas en la primera noche, Noelia se le está resistiendo por encima de sus supuestas posibilidades. Y, además, no tiene ni pajolera idea de inglés y va a rebufo de las indicaciones que ella entiende al revés. Si tan de llevar las riendas eres, ¿por qué no miras un diccionario para turistas principiantes? Asume que lo máximo que has jodido y vas a joder, es su paciencia, guapito.

Se ha esclarecido el pastel de por qué la pija no quiere follar con Julián, el jubilado del Sardinero: él le cae mal y sigue enamorada de su ex. Mucho besito a Julián, pero es Domingo quien ocupa sus días, fiestas y festivos. Todo el entorno de María José se esfuerza en que se retuerza entre las sábanas con el jubileta, cierre sus cicatrices del pasado y se abra de piernas con ganas, pero no hay manera. María José llora como una magdalena. A él lo han metido a vender fajas en “Josela Modas”, una tienda de ropa de abuelas sin caja registradora, y él ha aceptado por complacerla, porque ella piensa que pensionista es sinónimo de parado, inútil y sin paguita. Julián es tenaz en sus intentos de conquistar a María José y ha cogido un palet astillado y con carcoma de la basura para tratarlo, restaurarlo y hacerle una mesa. La semana que viene conoceremos la reacción de la burguesa de postureo y lo ilimitada que es la creatividad de Julián a pesar de tener la huevera con el imaginario a reventar.

Se avecina un drama muy gordo con el picoleto que va de guapo y la fan de Backstreet Boys en paro y con la autoestima donde Jesucristo perdió la zapatilla. Tamara se ha enamorado perdidamente a primera vista, pero a él le gustan las explosivas fuera de su alcance y ella va a acabar sufriendo por su culpa. Mal presagio. ¿Os habéis fijado en lo mal que besa Álvaro? He visto a quinceañeros morrearse con más pasión y ligereza en los movimientos los sábados a las 5 de la mañana.

Dámaris y Gabriel siguen viento en popa. Él se ha propuesto sorprenderla con un retrato a boli Bic y demostrarle que hay algo más que los tuppers con calabacín a la plancha cada dos horas.Aquí hay tomate con posibilidades y Alessandra y Adrián siguen sus pasos: la relación ya se va tornando más profunda, lo que cubre el agua del jacuzzi, más exactamente. Hemos descubierto que a ella le gusta la humedad y a él masajear pies y acercarse el dedo gordo del pie a la boca con voz susurrante y cara de corderillo degollado. Los fetipies están de moda y es un chollo que nunca se debe dejar escapar... aunque luego te vayas corriendo. Porque no es para menos. Sus únicos planes son llevar a la rubia a Navalcarnero y que la miren por la calle, “pero lo justo”. Como un jarrón hecho para ser admirado y usado por su dueño. Ay, chavalote, en serio, ¿de qué cueva te han expulsado?

El “Bollo Team” ya me está empezando a poner enferma porque no hay por dónde cogerlas. ¿Cómo es posible que Sheyla haya acabado en la aldea de 8 habitantes de Carolynedespués de todos los desplantes que se han marcado? Si Sheyla tiene tan seguro que ni dos rombos, ni uno, ni medio, ¿para qué siguen en régimen de matrimonio? Guapas, ¿es que no tenéis amigas para improvisar otras poleas humanas ficticias?